Центр «Персей» откроют в Иркутской области осенью

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Персей» в Иркутской области начнет работу осенью этого года. Он создается на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика».

Строительство центр идет в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено более 320 млн руб. Еще 13 млн руб. составят расходы областного на ремонт и содержание. В настоящее время заканчивается работа над дизайн-проектом помещения.

«На базе центра будут проводиться профильные смены для одаренных школьников Иркутской области по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». Министерство образования региона будет привлекать к образовательным программам научные и экономические сообщества, организации культуры и спорта», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Галактика» находится на территории Ангарского района.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2021 году образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей появится в Республике Бурятия. Он будет создан на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ.

Фото: официальный портал правительства Иркутской области