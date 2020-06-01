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Водитель транзитной фуры заразил COVID-19 медиков больницы Тулуна

Главная Общество
Иркутск
12:14 1 Июня 2020
вирус, больница, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в иркутском Тулуне. Это медицинские работники городской больницы.

Они осуществляли медицинское наблюдение и уход за двумя водителями-дальнобойщиками, следовавшими транзитом через Тулун из Белоруссии в Иркутск. Напомним, 14 мая в приемное отделение тулунской больницы обратились два водителя большегрузных автомобилей с высокой температурой. Их оставили в боксе инфекционной больницы, взятые тесты отправили на исследование, а инфекционное отделение закрыли на карантин.

«Все трое зараженных тулунчан доставлены в Черемховский инфекционный госпиталь, где и проходят лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное – течение болезни проходит бессимптомно», - отметили в мэрии Тулуна.

Режим самоизоляции в Иркутской области в связи с угрозой распространения коронавируса действует до 14 июня. В регионе к сегодняшнему утру зарегистрировано 2 189 случаев заражения.

Фото: pixabay.com

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