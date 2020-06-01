На Байкале построен танкер для сбора и переработки отходов флота

Танкер для сбора и переработки нефтесодержащих отходов флота и сточных вод сдан в эксплуатацию. Он будет работать в акватории Байкала, где зарегистрировано более 7 тысяч маломерных судов. Все они загрязняют воды, в большинстве случаев сбрасывая отходы прямо в озеро. Для очистки Байкала ранее было лишь одно экосудно, которое с трудом справлялось с нагрузкой в период навигации.

Новый танкер-буксировщик готов перерабатывать жидкие и твердые отходы, канализационные стоки, а также нефтепродукты с других судов. По итогу он будет сбрасывать в Байкал чистую воду.

Также танкер способен заправлять другие суда топливом и маслом, что позволит избежать утечек ГСМ во время заправки.

Судно построено Восточно-Сибирским речным пароходством. Ему присвоено имя Героя Советского Союза, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР Георгия Москалева, передает ТАСС.

