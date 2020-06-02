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Иркутские деревья спасают от горностаевой моли

Главная Общество
Иркутск
13:07 2 Июня 2020
телевидение, лес, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
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Деревья в Иркутской области поразила горностаевая моль. Это самое массовое нашествие вредителей за семь лет. Страдают от паразитов яблоня и черемуха, передает «Общественное телевидение России».

Деревья окутаны паутиной, гусеницы поедают листву и пучками свисают с веток. Моль может полностью уничтожить крону. Но как говорят ученые, листья восстановятся на 90%. Растения умеют противостоять таким вредителям, погибнуть могут только молодые деревья.

Горностаевая моль стойкая ко многим факторам, паутина помогает защититься от хищников. Поэтому и бороться с ней нужно на ранней стадии, еще до образования паутины. Но искоренить до конца не получится.

«Нужно бороться, нужно использовать химические методы, осеннюю обрезку деревьев, на которых зимуют кладки бабочек. И теперь это постоянная процедура, никуда от этого не денешься», - говорит доцент кафедры зоологии беспозвоночных и гидробиологии Иркутского государственного университета, энтомолог Виктор Шиленков.  

«У меня балкон, прямо эта яблоня на мой балкон выходит. Я боюсь, как бы эти нехорошие не заползли», - тревожится жительница Иркутска Елизавета Горбатенко.

Обрабатывать деревья от вредителей в Иркутске планировали с 5 мая, но из-за плохих погодных условий работу откладывали и приступили к обработке примерно на две недели позже назначенного срока. К лету, по словам ученых, листья на поврежденных яблонях появятся вновь.

Фото: «Общественное телевидение России»

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