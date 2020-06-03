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Иркутский поселок предложили защитить дамбой

Главная Общество
Иркутск
11:03 3 Июня 2020
строительство, поселок, подтопление
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Селиваниха в черте Иркутска предполагается построить дамбу. Она призвана защитить поселок на берегу реки Иркут от подтоплений.

Перспективы строительства руководители города обсудили на выездном совещании, посвященном развитию Ленинского округа. Построить дамбу и очистить береговую линию предложил спикер гордумы Евгений Стекачев.

«Сегодня депутаты городской думы и администрация готовы совместно проработать вопрос о строительстве дамбы на этих территориях. Необходимо начать работу над проектной документацией и выходить с этой инициативой на региональный уровень, так как река Иркут протекает сразу по нескольким районам области. Без совместной работы руководства муниципалитетов и областного министерства природных ресурсов и экологии проблему подтопления населенных пунктов на реке не решить», - процитировал его официальный портал Иркутска.

Селиваниха (поселок им. Горького) расположена на левом берегу реки Иркут. Ее застройка началась в конце XIX века. По данным сайта irkipedia.ru, наводнение в июне 2001 размыло дорогу к поселку, затопило дома и садоводческие общества. Местами вода закрывала землю на 20-30 см в течение месяца.

В апреле этого года официальный портал Иркутской области сообщали о том, что к 2023 году в регионе должно быть завершено строительство 11 капитальных дамб. 

Фото: официальный портал Иркутска

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