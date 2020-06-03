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Площадь у Гостиных рядов в Улан-Удэ выбрали для благоустройства

Главная Общество
Иркутск
16:42 3 Июня 2020
голосование, благоустройство, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ завершилось интерактивное голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Больше всего голосов было подано за территорию, прилегающую к Гостиным рядам.

Голосование прошло на сайте «Активный горожанин». Комитет городского хозяйства предложил шесть вариантов, проголосовать можно было за один из них.

По данным информационного сайта Улан-Удэ, территорию у Гостиных рядов поддержало 32% принявших участие в голосовании (почти 17 тыс. голосов). Ее благоустроят в 2021 году. В топ-3 оказались также сквер им. Пушкина (31%) и сквер «Строителям БАМа» (28%).

«Итоги голосования в ближайшее время будут рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в г. Улан-Удэ», - сообщили в мэрии столицы Республики Бурятия.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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