Площадь у Гостиных рядов в Улан-Удэ выбрали для благоустройства

В Улан-Удэ завершилось интерактивное голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Больше всего голосов было подано за территорию, прилегающую к Гостиным рядам.

Голосование прошло на сайте «Активный горожанин». Комитет городского хозяйства предложил шесть вариантов, проголосовать можно было за один из них.

По данным информационного сайта Улан-Удэ, территорию у Гостиных рядов поддержало 32% принявших участие в голосовании (почти 17 тыс. голосов). Ее благоустроят в 2021 году. В топ-3 оказались также сквер им. Пушкина (31%) и сквер «Строителям БАМа» (28%).

«Итоги голосования в ближайшее время будут рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в г. Улан-Удэ», - сообщили в мэрии столицы Республики Бурятия.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ