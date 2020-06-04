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Монгольские выпускники российских вузов прислали медицинские маски Иркутску

Главная Общество
Иркутск
11:37 4 Июня 2020
помощь, вуз, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Из столицы Монголии Улан-Батора в Иркутск прибыла гуманитарная помощь - 16 тыс. медицинских масок. Их приобрела Монгольская ассоциация выпускников советских и российских вузов.

Маски были переданы в медицинские учреждения Иркутска. По данным официального портала города, в их числе ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница».

Помощь в организации доставки гуманитарной помощи в столицу региона оказали сотрудники федерального агентства «Россотрудничество», медицины катастроф республики Бурятия.  Все расходы по доставке груза взяла на себя компания «Ангария».

Улан-Батор является побратимом Иркутска.

Фото: официальный портал Иркутска

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