Монгольские выпускники российских вузов прислали медицинские маски Иркутску

Из столицы Монголии Улан-Батора в Иркутск прибыла гуманитарная помощь - 16 тыс. медицинских масок. Их приобрела Монгольская ассоциация выпускников советских и российских вузов.

Маски были переданы в медицинские учреждения Иркутска. По данным официального портала города, в их числе ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница».

Помощь в организации доставки гуманитарной помощи в столицу региона оказали сотрудники федерального агентства «Россотрудничество», медицины катастроф республики Бурятия. Все расходы по доставке груза взяла на себя компания «Ангария».

Улан-Батор является побратимом Иркутска.

Фото: официальный портал Иркутска