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Пенсионерам в Иркутской области раздадут 800 тысяч многоразовых масок

Главная Общество
Иркутск
18:10 4 Июня 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Иркутской области получило партию многоразовых защитных масок. В поставке более 800 тысяч штук, которые раздадут пожилым людям. Маски будут выдавать по 2 штуки в одни руки людям старше 60 лет. Их можно получить через отделы молодежной политики при администрациях муниципалитетов.

Ранее в Иркутскую область поступила партия из 1,2 млн средств индивидуальной защиты. Тогда маски начали раздавать жителям, которые получают социальные услуги. Средства защиты получали люди старше 60 лет и семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что с 20 мая жители Иркутской области обязаны носить защитные маски в общественных местах и транспорте.

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