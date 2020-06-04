Пенсионерам в Иркутской области раздадут 800 тысяч многоразовых масок

Правительство Иркутской области получило партию многоразовых защитных масок. В поставке более 800 тысяч штук, которые раздадут пожилым людям. Маски будут выдавать по 2 штуки в одни руки людям старше 60 лет. Их можно получить через отделы молодежной политики при администрациях муниципалитетов.

Ранее в Иркутскую область поступила партия из 1,2 млн средств индивидуальной защиты. Тогда маски начали раздавать жителям, которые получают социальные услуги. Средства защиты получали люди старше 60 лет и семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что с 20 мая жители Иркутской области обязаны носить защитные маски в общественных местах и транспорте.