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В Иркутске закрасили граффити с изображением Михаила Лермонтова

Главная Общество
Иркутск
10:15 8 Июня 2020
переход, изображение, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В подземном переходе на ул. Лермонтова в Иркутске закрасили граффити с изображением великого российского поэта, давшего название улице. Это произошло в ходе ремонтных работ.

«Данное граффити было одним из ярких городских арт-объектов. И если оно требовало ремонта, надо было совместно решать вопрос о его восстановлении», - заявил по этому поводу вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Граффити с портретом Михаила Лермонтова и иллюстрациями к его литературным произведениям появились в 2015 году. Это была инициатива администрации Иркутска и собственников расположенного рядом торгового центра «Лермонтов». Над созданием изображений работало несколько художников.

«Мы недавно были свидетелями негативного отношения людей к закрашиванию граффити с изображением Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Зачем подобное было делать в Иркутске – большой вопрос», – добавил Дмитрий Ружников.

По его мнению, граффити должны быть восстановлены.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске в мае этого года открыли после ремонта подземный переход на проспекте Димитрова. Он получил название «Театральный» в честь расположенного рядом театра «Красный факел». В составе перехода появились лофт-зона с экраном и небольшим зрительным залом, световые конструкции для размещения афиш, а также звуковое оборудование.

Фото: официальный портал Иркутска

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