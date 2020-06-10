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За столики ресторанов в Бурятии посадят не более двух взрослых посетителей

Главная Общество
Иркутск
10:50 10 Июня 2020
вирус, ресторан, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в Республике Бурятия возобновляют работу предприятия общепита. Соответствующее решение принял вчера региональный оперативный штаб.

Работа столовых, кафе и ресторанов возможна при условии соблюдения ряда профилактических мер. Так, за одним столиком могут находиться не более двух взрослых посетителей.

«Допуск работников организаций общественного питания осуществляется при наличии заключения медицинского осмотра. Им не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В сложившихся условиях им дополнительно к традиционному медосмотру предстоит пройти анкетирование на предмет установления контактов с больными COVID-19», - сообщает официальный портал Республики Бурятия.

Республиканские власти предупредили, что в первый же день отмены ограничений по заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп. Они проверят наличие регистрации на портале «Работающая Бурятия» и обеспечение эпидемиологической безопасности в залах.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, к сегодняшнему утру число случаев заражения COVID-19 в регионе превысило 2 тыс. Около 1,2 тыс. пациентов уже выздоровело, 11 человек умерло.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

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