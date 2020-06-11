В Иркутске ищут способ обезопасить окраины от пожаров без массовой вырубки деревьев

Жители Иркутска собрали около 1 тыс. подписей против вырубок леса на окраине города. Вырубки же необходимы для создания противопожарных разрывов – участков, препятствующих переходу огня из леса на жилые дома.

Речь идет о территориях в пади Топка и у поселка Плишкино. По данным муниципальных властей, обустройство противопожарных разрывов в границах Иркутска необходимо провести до конца 2020 года в связи с требованием федерального законодательства.

«Нормативными документами предусмотрено, что от границ леса до жилой застройки должно соблюдаться расстояние — не менее 30 м. Это, в том числе, зависит от этажности застройки. Данное расстояние не соблюдается в микрорайонах Искра, Лесной, у садоводств, расположенных вдоль Маратовского кладбища, и др. В связи с этим было выдано предписание для устранения нарушений требований пожарной безопасности и приведение соответствующих территорий в надлежащее состояние», - сообщил на пресс-конференции государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Андрей Степанов.

О том, что против вырубок выступают жители Иркутска, сказал заведующий сектором городских лесов комитета городского обустройства мэрии Игорь Гаврилов. По его словам, муниципальные власти имеют возможность разработать альтернативный путь выполнения требований противопожарной безопасности с меньшим ущербом окружающей среде.

«Во-первых, жители предложили провести экологическую экспертизу, во-вторых, возможно создать добровольные пожарные дружины и установить пожарные гидранты. Местные жители обязуются следить за территорией. В-третьих, найти оптимальную длину вырубки, не 30 м, а 5-10 м. Еще один вариант – установка габионов», - процитировал официальный портал Иркутска депутата городской думы Антонину Корочкину.

В администрации Иркутска сообщили, что мэр Руслан Болотов поручил структурным подразделениям администрации проработать все возможные способы обустройства противопожарных разрывов и предложить наиболее оптимальный вариант решения вопроса.

Фото: официальный портал Иркутска