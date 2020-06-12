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Детские лагеря в Бурятии остаются закрытыми

Главная Общество
Иркутск
13:55 12 Июня 2020
лагерь, дети, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Летние лагеря для детей Республики Бурятия откроются не раньше августа. Таким образом, начало оздоровительного сезона перенесено, как минимум, на месяц.

Решение о сроках открытия детских лагерей обсудили на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Оно состоялось 11 июня.

«Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться в конце июля», - говорится в сообщении официального портала Бурятии.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, к сегодняшнему утру в Бурятии было зарегистрировано 2 153 случаев заражения COVID-19. В том числе, 43 за последние сутки.

Как писали Sibnovosti.ru, в Барнауле готовятся открыть детские лагеря 1 июля. Предполагается, что они отработают четыре смены по 14 дней.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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