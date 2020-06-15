15 июня
Иркутск
погода +20 °C
70.4
 
€ 79.15
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В поселке золотодобытчиков в Бурятии возник очаг COVID-19

Главная Общество
Иркутск
17:08 15 Июня 2020
район, сотрудники, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В поселке Ирокинда в Республике Бурятия произошла вспышка коронавирусной инфекции. В этом населенном пункте, расположенном в Муйском районе, проживают сотрудники рудника компании «Бурятзолото».

К сегодняшнему дню в поселке зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19. Еще 87 человек являются бессимптомными носителями вируса.

«9 и 13 июня силами санитарной авиации из Муйского района в Улан-Удэ эвакуированы 11 человек. Семь пациентов получают лечение в Муйской центральной районной больнице. В понедельник, 15 июня, осуществляется санитарный рейс для эвакуации еще 11 пациентов», - говорится в сообщении на официальном портале Республики Бурятия.

По данным ТАСС, с 14 июня в поселке Ирокинда введен карантин.

Тем временем, как сообщает «Радио «Сибирь», в Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывающих в республику. Данное решение принято оперативным штабом. В пункте прибытия граждане должны заполнить анкету Роспотребнадзора с указанием соответствующих данных. В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на коронавирус.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Детские лагеря в Бурятии остаются закрытыми

Детские лагеря в Бурятии остаются закрытыми

12 Июня 2020 г.
Возможность их работы обсудят только в конце июля
Новости Иркутска: В Иркутске ищут способ обезопасить окраины от пожаров без массовой вырубки деревьев

В Иркутске ищут способ обезопасить окраины от пожаров без массовой вырубки деревьев

11 Июня 2020 г.
Вырубки необходимы для создания противопожарных разрывов
Новости Иркутска: За столики ресторанов в Бурятии посадят не более двух взрослых посетителей

За столики ресторанов в Бурятии посадят не более двух взрослых посетителей

10 Июня 2020 г.
В республике возобновили работу предприятия общепита
Новости Иркутска: В Иркутске закрасили граффити с изображением Михаила Лермонтова

В Иркутске закрасили граффити с изображением Михаила Лермонтова

8 Июня 2020 г.
Граффити находились в подземном переходе
Новости Иркутска: В Приморье спасатели на руках внесли в море краснокнижного дельфина

В Приморье спасатели на руках внесли в море краснокнижного дельфина

6 Июня 2020 г.
Крупное животное, около трех метров длиной и весом около тонны, зарылось в ил передними плавниками и не могло сдвинуться с места.
Новости Иркутска: Пенсионерам в Иркутской области раздадут 800 тысяч многоразовых масок

Пенсионерам в Иркутской области раздадут 800 тысяч многоразовых масок

4 Июня 2020 г.
Их можно получить через отделы молодежной политики при администрациях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Народный хурал Бурятии настаивает на газификации региона

Народный хурал Бурятии настаивает на газификации региона

15 Июня 2020 г.
Парламент рассмотрит обращение к российскому руководству
Новости Иркутска: Досрочные выборы иркутского губернатора пройдут 13 сентября

Досрочные выборы иркутского губернатора пройдут 13 сентября

10 Июня 2020 г.
Дату назначило законодательное собрание региона
Новости Иркутска: Иловые остатки попали в Ангару в Иркутской области

Иловые остатки попали в Ангару в Иркутской области

11 Июня 2020 г.
Причина инцидента - прорыв дамбы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19