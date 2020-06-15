В поселке золотодобытчиков в Бурятии возник очаг COVID-19

В поселке Ирокинда в Республике Бурятия произошла вспышка коронавирусной инфекции. В этом населенном пункте, расположенном в Муйском районе, проживают сотрудники рудника компании «Бурятзолото».

К сегодняшнему дню в поселке зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19. Еще 87 человек являются бессимптомными носителями вируса.

«9 и 13 июня силами санитарной авиации из Муйского района в Улан-Удэ эвакуированы 11 человек. Семь пациентов получают лечение в Муйской центральной районной больнице. В понедельник, 15 июня, осуществляется санитарный рейс для эвакуации еще 11 пациентов», - говорится в сообщении на официальном портале Республики Бурятия.

По данным ТАСС, с 14 июня в поселке Ирокинда введен карантин.

Тем временем, как сообщает «Радио «Сибирь», в Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывающих в республику. Данное решение принято оперативным штабом. В пункте прибытия граждане должны заполнить анкету Роспотребнадзора с указанием соответствующих данных. В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на коронавирус.

Фото: официальный портал Республики Бурятия