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Иркутская больница использует новый томограф для диагностики пневмонии

Главная Общество
Иркутск
12:04 16 Июня 2020
вирус, оборудование, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Обследование пациентов на новом компьютерном томографе в ГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» предполагается начать на следующей неделе. Аппарат Optima CT540 приобретен на средства федерального бюджета.

«Благодаря данному томографу появится возможность более оперативно и точно диагностировать у пациентов пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Установка оборудования в инфекционной больнице сократит время постановки диагноза, что позволит как можно скорее приступить к лечению», − рассказала о важности нового аппарата официальному порталу Иркутской области и. о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

По данным областных властей, провести обследование первых пациентов специалисты больницы смогут после того, как пройдут обучение и получат лицензии на работу.

В Иркутской области зарегистрировано уже 4,7 тыс. случаев заболевания COVID-19. В том числе, 179 за последние сутки.

Фото: официальный портал Иркутской области

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