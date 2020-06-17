Определен порядок сохранения иркутского деревянного зодчества

Власти Иркутской области разработали концепцию сохранения деревянного зодчества. Пилотными городами для ее реализации предложено сделать Иркутск и Киренск.

О завершении работы над концепцией было объявлено вчера на совещании, которое прошло в региональном правительстве. В ходе ее создания был сформирован реестр памятников деревянного зодчества. В нем оказалось около 4 тыс. объектов.

«Определен способ сохранения зданий. 154 объекта находятся в «группе риска». Им уделят внимание в первую очередь - необходимые работы начнутся уже в следующем году», - сообщил по итогам совещания официальный портал Иркутской области.

Согласно документу, бесхозные здания предполагается передать в муниципальную собственность.

По данным руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия Виталия Соколова, в Иркутске расположено 719 объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества, 374 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Киренске - 28 деревянных объектов культурного наследия, два из них, включены в единый реестр.

Фото: официальный портал Иркутской области