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Определен порядок сохранения иркутского деревянного зодчества

Главная Общество
Иркутск
11:48 17 Июня 2020
совещание, охрана, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области разработали концепцию сохранения деревянного зодчества. Пилотными городами для ее реализации предложено сделать Иркутск и Киренск.

О завершении работы над концепцией было объявлено вчера на совещании, которое прошло в региональном правительстве. В ходе ее создания был сформирован реестр памятников деревянного зодчества. В нем оказалось около 4 тыс. объектов.

«Определен способ сохранения зданий. 154 объекта находятся в «группе риска». Им уделят внимание в первую очередь - необходимые работы начнутся уже в следующем году», - сообщил по итогам совещания официальный портал Иркутской области.

Согласно документу, бесхозные здания предполагается передать в муниципальную собственность.

По данным руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия Виталия Соколова, в Иркутске расположено 719 объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества, 374 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Киренске - 28 деревянных объектов культурного наследия, два из них, включены в единый реестр.

Фото: официальный портал Иркутской области

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