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Глава Иркутска будет работать в дистанционном режиме

Главная Общество
Иркутск
17:45 17 Июня 2020
мэр, водитель, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Иркутска Руслан Болотов перешел на работу в дистанционном режиме. Ранее он контактировал с водителем автохозяйства мэрии, у которого выявили COVID-19. У самого главы города результат теста оказался отрицательным.

«Водители автохозяйства задействованы в работе по развозу предписаний Роспотребнадзора, проверке людей, находящихся на самоизоляции, возят специалистов, которые берут тесты у граждан», – рассказал официальному порталу Иркутска вице-мэр – руководитель аппарата администрации Андрей Южаков.

Отмечается также, что случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в управлении специального обеспечения мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этой недели правительство Республики Хакасия объявило о том, что на удаленную работу перешла заместитель главы региона Татьяна Курбатова. Причиной стало заболевание ее родственника коронавирусной инфекцией.

Фото: официальный портал Иркутска

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