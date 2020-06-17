Глава Иркутска будет работать в дистанционном режиме

Мэр Иркутска Руслан Болотов перешел на работу в дистанционном режиме. Ранее он контактировал с водителем автохозяйства мэрии, у которого выявили COVID-19. У самого главы города результат теста оказался отрицательным.

«Водители автохозяйства задействованы в работе по развозу предписаний Роспотребнадзора, проверке людей, находящихся на самоизоляции, возят специалистов, которые берут тесты у граждан», – рассказал официальному порталу Иркутска вице-мэр – руководитель аппарата администрации Андрей Южаков.

Отмечается также, что случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в управлении специального обеспечения мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этой недели правительство Республики Хакасия объявило о том, что на удаленную работу перешла заместитель главы региона Татьяна Курбатова. Причиной стало заболевание ее родственника коронавирусной инфекцией.

Фото: официальный портал Иркутска