Байкальский заповедник в Бурятии вновь открыт для посетителей

Сегодня открылся Байкальский государственный природный биосферный заповедник в Республике Бурятия. Теперь здесь можно посетить объекты познавательного туризма.

«Вы сможете совершить прогулки по лесным тропам «Путь к Байкалу», «Кедровая аллея», «Верховое болото», вдохнуть чистейший воздух, полюбоваться разнообразием растительного мира, сделать замечательные фотографии», - говорится в сообщении на сайте заповедника.

Ранее заповедник был закрыт из-за введения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Вновь его посетить пока можно только индивидуально или в составе семейных групп численностью не более пяти человек. Кроме того, при посещении следует использовать индивидуальные медицинские маски и соблюдать минимальную социальную дистанцию в 1,5 м.

Центральная усадьба заповедника находится в поселке Танхой Кабанского района Республики Бурятия.

Фото: сайт ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник»