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В Бурятии выбрали макет медали для борющихся с COVID-19 медиков

Главная Общество
Иркутск
10:16 19 Июня 2020
медали, конкурс, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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«По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар». Такое название получила медаль, которой в Республике Бурятия будут награждать медицинских работников и вспомогательный персонал, принявших участие в борьбе с эпидемией COVID-19.

Название медали и ее дизайн выбирали жители Бурятии в ходе интернет-голосования. Его итоги подвели 18 июня на официальном портале региона.

Первое место по итогам конкурса жюри решило не присуждать. Второе разделили Нана Шангина (макет медали «Пылающее сердце» и Аюна Манзарова («За спасение драгоценной человеческой жизни»). Третье место у Биликто Дашипылова («По зову долга и сердца»).

«Лучшую же медаль решено создать, объединив дизайнерские решения всех трех призеров», - пояснила пресс-служба правительства Бурятии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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