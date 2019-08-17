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На матче ФК «Урал» торжественно встретили экипаж аварийно севшего А321

Главная Спорт
Иркутск
21:43 17 Августа 2019
красноярск, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Экипаж аварийно севшего в кукурузном поле самолета А321 встретили овациями на матче шестого тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов». Пилот Дамир Юсупов нанес первый удар по мячу. Члены экипажа на поле сделали общую фотографию с командами, после чего летному составу вручили подарки. Все болельщики приветствовали гостей стоя. 

Все матчи ФНЛ и РПЛ в эти выходные будут начинаться с аплодисментов пилотам, посадившим судно в экстремальных условиях. Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, а всем остальным членам экипажа — орденов Мужества.

Напомним, инцидент произошел 15 августа. Самолет «Уральских авиалиний». летевший из Москвы в Симферополь в небе столкнулся с птицами. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в поле. На борту в момент ЧП находились 226 пассажиров. Многие получили травмы, но жертв удалось избежать. 

Фото: ФК «Урал»

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