Открыта продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

Стартовала продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. Стоимость билетов на соревнования в «Платинум Арене» в среднем составляет 1200 рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вся партия билетов на Чемпионат России в продажу поступила разом, купить их можно на сайте «Платинум Арены» ptarena.ru, а также через билетных операторов.

Цены на билеты стартуют от 300 рублей, самые дорогие стоят 3 тысячи рублей. Средняя цена за место - 1200 рублей, сообщил директор «Платинум Арены» Роман Сотников.

Он отметил, что в сети появились сайты, через которые фальшивые билеты на соревнования реализуют мошенники. Красноярцев призывают быть внимательными и делать покупки только на официальных ресурсах.

Отметим, что трансляция Чемпионата России по фигурному катанию 2020 года пройдет на Первом канале.

Напомним, во время Универсиады на льду «Платинум-Арены» в Красноярске проходили соревнования в мужском и женском одиночном катании, парном катании, в танцах на льду, а также в синхронном фигурном катании.