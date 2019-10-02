Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ открывается чемпионат мира по боксу среди женщин. Это первое мировое первенство по олимпийскому виду спорта в истории Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Церемония открытия начнется в физкультурно-спортивном комплексе в 19:00. Ее трансляцию можно будет увидеть на экране на пл. Советов. Здесь же состоится праздничный концерт. Как сообщила служба информации «Радио Сибирь», для чемпионата мира написан гимн «Победа ждет тебя». Авторы текста на английском языке - Галсан Нанзатов и Галина Дондукова, музыки - Нар-Оюу Наранбаатар из Монголии.

Бои на ринге стартуют завтра и продлятся до 13 октября. В турнире принимают участие спортсменки из 53 стран. Капитаном сборной России стала Наталья Шадрина из Бурятии.

Предыдущий чемпионат мира прошел в прошлом году в Дели и завершился триумфом азиатских мастеров: четыре золотых медали взяли китаянки, еще две – спортсменки Тайваня, по одной – Индии и КНДР. Сборная России тогда завоевала лишь одну бронзовую медаль. Она на счету Кристины Ткачевой из Бурятии, которая участвует и в нынешнем чемпионате.

Фото: официальный портал Республики Бурятия