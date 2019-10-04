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Россиянки начали с победы чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

Главная Спорт
Иркутск
20:06 4 Октября 2019
бокс, бой, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Россиянки одержали первую победу на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ. Она на счету капитана сборной Натальи Шадриной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наталья Шадрина из Бурятии выступает в весовой категории до 60 кг. Сегодня в первом круге соревнований она одолела спортсменку из Алжира Иман Хелиф. Победу ей присудили четверо из пяти судей. В следующем бою Наталья Шадрина встретится с Лайшрам Саритой Деви из Индии 6 октября.

Сегодня проведет первый поединок и еще одна россиянка – Саадат Далгатова. Ее соперницей в весе до 69 кг станет монголка Эрдэнэтуяа Энхбаатар.

Фото: сайт чемпионата мира AIBA по боксу среди женщин

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