Россиянки начали с победы чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

Россиянки одержали первую победу на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ. Она на счету капитана сборной Натальи Шадриной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наталья Шадрина из Бурятии выступает в весовой категории до 60 кг. Сегодня в первом круге соревнований она одолела спортсменку из Алжира Иман Хелиф. Победу ей присудили четверо из пяти судей. В следующем бою Наталья Шадрина встретится с Лайшрам Саритой Деви из Индии 6 октября.

Сегодня проведет первый поединок и еще одна россиянка – Саадат Далгатова. Ее соперницей в весе до 69 кг станет монголка Эрдэнэтуяа Энхбаатар.

Фото: сайт чемпионата мира AIBA по боксу среди женщин