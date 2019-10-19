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В Иркутске запланировали новый ледовый стадион

Главная Спорт
Иркутск
15:06 19 Октября 2019
иркутск, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Правобережном районе Иркутска запланировали строительство нового ледового дворца. На объекте будут проводиться соревнования по хоккею с шайбой. Об этом сообщили в администрации города. 

Власти уже провели аукцион по разработке проектно-сметной документации. Победителем торгов стала компания АО «Проектно-изыскательная компания», контракт с подрядчиком подписан. Проектирование будущего ледового дворца необходимо завершить до ноября 2020 года. 

Стоимость самого спортивного объекта пока не называется. Площадь сооружения составит 7 тысяч «квадратов». Внутри сделают две ледовые арены, спортзал, раздевалки, а также места для трибун. Объект будет работать круглосуточно, а тренироваться там смогут 260 спортсменов одновременно.

 

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