В Иркутске запланировали новый ледовый стадион

В Правобережном районе Иркутска запланировали строительство нового ледового дворца. На объекте будут проводиться соревнования по хоккею с шайбой. Об этом сообщили в администрации города.

Власти уже провели аукцион по разработке проектно-сметной документации. Победителем торгов стала компания АО «Проектно-изыскательная компания», контракт с подрядчиком подписан. Проектирование будущего ледового дворца необходимо завершить до ноября 2020 года.

Стоимость самого спортивного объекта пока не называется. Площадь сооружения составит 7 тысяч «квадратов». Внутри сделают две ледовые арены, спортзал, раздевалки, а также места для трибун. Объект будет работать круглосуточно, а тренироваться там смогут 260 спортсменов одновременно.