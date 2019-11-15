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Объявлены сроки окончания строительства центра по хоккею с мячом в Иркутске

Главная Спорт
Иркутск
18:19 15 Ноября 2019
общество, иркутск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Строители центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Академгородке Иркутска переходят на круглосуточный режим работы. Сроки сдачи объекта сжаты – он должен быть готов к марту 2020 года, чтобы принять Чемпионат мира по хоккею с мячом. 

«Задача, которая стояла перед строителями – сделать тепловой контур, она сейчас почти выполнена, до конца ноября они это завершат. Те работы, которые можно вести при минусовых температурах, они ведутся. В целом идут в графике, чтобы мы успели в марте месяце закончить и провести здесь очень значимое для нас мероприятие – Чемпионат мира», – отметил губернатор Сергей Левченко в ходе заседания штаба по строительству центра.

Добавим, что на строительство ледового стадиона, который получит название «Байкал», выделено 6 млрд рублей. Это будет крытая ледовая арена с трибунами на 6 тысяч зрителей. В центре предусмотрен зал хореографии, тренажерный зал, помещение для конференций и другое. Кроме того, на территории планируют построить гостиницу.

Фото: администрация Иркутской области 

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