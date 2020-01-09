«Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия» сыграли матч по хоккею с мячом вничью

Противостояние «Динамо-Казань» и «Байкал-Энергии» в матче первенства России по хоккею с мячом завершилось ничьей. Игра проходила в Казани. В первом тайме хозяева продемонстрировали свое преимущество – команды ушли на перерыв при счете - 2:1.

Первый гол за «Байкал-Энергию» в ворота соперника отправил Вячеслав Вдовенко.

На 55-й минуте иркутяне сравняли счет благодаря Руслану Тремаскину. Оставшаяся часть матча проходила на равных, однако на 77-й минуте фортуна улыбнулась хоккеистам «Динамо-Казани». Лишь за три минуты до финального свистка иркутяне сравняли счет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Гол на счету Ивана Нечаева.

В турнирной таблице чемпионата «Байкал-Энергия» занимает шестую строчку.

Фото: vk.com/baikal_energy