Футбольный иркутский «Зенит» может перейти на бюджетное финансирование

Региональные власти готовы перевести иркутский футбольный клуб «Зенит» на бюджетное финансирование. Клуб выступает в зоне «Восток» второго российского дивизиона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Судьба «Зенита» обсуждалась на совещании рабочей группы в министерстве спорта Иркутской области. Ранее она была создана специально для определения перспектив «Зенита», оказавшегося в тяжелой финансовой ситуации.

«Мои предложения – погасить задолженность клуба из внебюджетных источников, затем клуб будет финансироваться из бюджета. В документе должна быть прозрачно, открыто и конкретно прописана работа с резервом, с болельщиками и другие направления деятельности», - процитировал и. о. министра спорта Илью Резника официальный портал региона.

По данным клуба, ранее он финансировался только из внебюджетных источников, «в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами». При этом указаний на конкретных спонсоров на сайте «Зенита» нет.

По итогам сезона 2018-2019 годов иркутяне заняли на «Востоке» третье место. В нынешнем сезоне команда идет последней в турнирной таблице. Ранее иркутские СМИ сообщали о том, что игрокам не выплачивают зарплату несколько месяцев, а игроки вынуждены подрабатывать детскими тренерами, грузчиками, таксистами.

Фото: сайт иркутского футбольного клуба «Зенит»