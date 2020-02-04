4 февраля
Иркутск
погода -14 °C
63.91
 
€ 70.79
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Футбольный иркутский «Зенит» может перейти на бюджетное финансирование

Главная Спорт
Иркутск
14:32 4 Февраля 2020
футбол, клуб, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Региональные власти готовы перевести иркутский футбольный клуб «Зенит» на бюджетное финансирование. Клуб выступает в зоне «Восток» второго российского дивизиона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Судьба «Зенита» обсуждалась на совещании рабочей группы в министерстве спорта Иркутской области. Ранее она была создана специально для определения перспектив «Зенита», оказавшегося в тяжелой финансовой ситуации.

«Мои предложения – погасить задолженность клуба из внебюджетных источников, затем клуб будет финансироваться из бюджета. В документе должна быть прозрачно, открыто и конкретно прописана работа с резервом, с болельщиками и другие направления деятельности», - процитировал и. о. министра спорта Илью Резника официальный портал региона.

По данным клуба, ранее он финансировался только из внебюджетных источников, «в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами». При этом указаний на конкретных спонсоров на сайте «Зенита» нет.

По итогам сезона 2018-2019 годов иркутяне заняли на «Востоке» третье место. В нынешнем сезоне команда идет последней в турнирной таблице. Ранее иркутские СМИ сообщали о том, что игрокам не выплачивают зарплату несколько месяцев, а игроки вынуждены подрабатывать детскими тренерами, грузчиками, таксистами.

Фото: сайт иркутского футбольного клуба «Зенит»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Иркутска: «Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия» сыграли матч по хоккею с мячом вничью

«Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия» сыграли матч по хоккею с мячом вничью

9 Января 2020 г.
Иркутяне сравняли счет на последних минутах
Новости Иркутска: Объявлены сроки окончания строительства центра по хоккею с мячом в Иркутске

Объявлены сроки окончания строительства центра по хоккею с мячом в Иркутске

15 Ноября 2019 г.
Объект сдадут в марте 2020 года
Новости Иркутска: В Иркутске запланировали новый ледовый стадион

В Иркутске запланировали новый ледовый стадион

19 Октября 2019 г.
На объекте будут проводиться соревнования
Новости Иркутска: Россиянки начали с победы чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

Россиянки начали с победы чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

4 Октября 2019 г.
Наталья Шадрина выиграла бой у спортсменки из Алжира
Новости Иркутска: Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Бурятии

Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Бурятии

2 Октября 2019 г.
Первенство продлится до 13 октября
Новости Иркутска: Открыта продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

Открыта продажа билетов на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

10 Сентября 2019 г.
Цены стартуют от 300 рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на чартерные полеты в Китай

Авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на чартерные полеты в Китай

2 Февраля 2020 г.
Запланирован вывоз россиян из КНР
Новости Иркутска: 1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

3 Февраля 2020 г.
Рыбу перевозили в салоне микроавтобуса
Новости Иркутска: Ущерб от незаконных рубок в Тайшетском районе оценили в 33 млн рублей

Ущерб от незаконных рубок в Тайшетском районе оценили в 33 млн рублей

30 Января 2020 г.
Всего было вырублено 5 тыс. куб. метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19