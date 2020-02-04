Китай не выступит на чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске

Сборная Китая снялась с чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир состоится в начале марта этого года в Иркутской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Причиной принятия данного решения, является ситуация с распространением вируса… в Китае и возможностью его распространения на другие команды участвующие в турнире», - пояснили в Федерации хоккея с мячом России.

Команда КНР должна была выступить в подгруппе А группы В. Ее соперниками должны были стать сборные Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины и Монголии. На чемпионате мира 2019 года китайцы заняли предпоследнее место в своей подгруппе.

«На сегодня спортивные объекты Иркутска и Шелехова готовы к чемпионату мира. Остались некоторые незначительные моменты, но они будут решены в ближайшее время: определены конкретные сроки и подрядчики для исполнения», - говорится также в сообщении федерации по итогам совещания по подготовке к проведению первенства, которое прошло 3 февраля.

Фото: сайт Федерации хоккея с мячом России