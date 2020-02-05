«Байкальская миля» стартует в Бурятии 27 февраля

В этом году фестиваль скорости «Байкальская миля» стартует 27 февраля. Он пройдет в селе Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Условия проведения фестиваля обсудили на состоявшемся вчера совещании под председательством главы региона Алексея Цыденова. По данным организаторов, в празднике мото- и автоспорта примут участие 70 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии. Будет представлено более 110 единиц техники. Мероприятия фестиваля продлятся до 1 марта.

«Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо обозначить территорию проведения заездов, культурных мероприятий, чтобы участники и гости не покидали зону проведения фестиваля», - отмечает официальный портал Республики Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, на озере Байкал ледостав в этом году проходит значительно медленнее, чем обычно.

Впервые «Байкальская миля» прошла в марте 2019 года. Ее целью является популяризация и развитие российского авто- и мотоспорта, привлечение внимания к экологическим проблемам региона, пропаганда активного образа жизни.

Фото: страница «Байкальская миля» в соцсети «ВКонтакте»