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Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом россияне начнут матчем с финнами

Главная Спорт
Иркутск
18:30 7 Февраля 2020
хоккей с мячом, чемпионат мира, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске утвердили календарь турнира. Россияне первый матч проведут с финнами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сборная России выступит в группе А дивизиона А. Игра с финнами в ледовом дворце «Байкал» состоится 29 марта в 19:30. В группе А также команды Швеции, Норвегии и Казахстана.

«В основном сборные будут жить в гостиницах «Ангара» и «Северное море», команда России – в гостинице «Звезда». Судьи будут проживать в гостинице «Европа», руководство Международной федерации по хоккею с мячом и почетные гости – в отелях «Кортъярд Марриотт» и Sayen», - сообщил официальный портал Иркутской области.

Напомним, что в Иркутской области пройдет и чемпионат мира в дивизионе В. Матчи состоятся в Иркутске и Шелехове с 1 по 6 марта.   

Фото: сайт Федерации хоккея с мячом России

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