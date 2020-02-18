Билеты на матчи иркутского чемпионата мира по хоккею с мячом поступят в продажу 10 марта

Продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом в группе А стартует 10 марта. Турнир начнется в Иркутске 29 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сервис по продаже электронных билетов откроется на официальном сайте чемпионата мира baikal-bandy.ru. Билеты в традиционной бумажной форме можно будет приобрести в кассе западной трибуны стадиона «Труд».

В группе А в ледовом дворце «Байкал» играют сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, США, Германии, Казахстана и Эстонии. Как писали Sibnovosti.ru, хозяева проведут первый матч турнира с финнами 29 марта в 19:30.

Матчи группы В в Иркутске и Шелехове в начале марта можно будет посмотреть бесплатно, отмечает официальный портал Иркутской области. В этой группе выступают команды Венгрии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Словакии, Сомали, Украины, Чехии, Японии, Монголии и Швейцарии.

Фото: официальный портал Иркутской области