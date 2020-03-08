Коронавирус не угрожает чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске

Коронавирус не угрожает проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил член исполкома спортивной федерации Николай Валуев.

Напомним, основной турнир с участием сильнейших команд планеты должен пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года. Игры проведут на крытой ледовой арене «Байкал». По словам Валуева, подготовка идет в штатном режиме.