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Коронавирус не угрожает чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске

Главная Спорт
Иркутск
13:23 8 Марта 2020
хоккей с мячом, чемпионат мира, иркутск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Коронавирус не угрожает проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил член исполкома спортивной федерации Николай Валуев.

Напомним, основной турнир с участием сильнейших команд планеты должен пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года. Игры проведут на крытой ледовой арене «Байкал». По словам Валуева, подготовка идет в штатном режиме.

«Те мероприятия, которые уже назначены, вряд ли будут отменяться. Я не слышал о решениях или даже попытках как-то отменить чемпионат мира, такого не было, все в рабочем порядке», — заявил глава федерации.

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