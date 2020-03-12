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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске переносят на осень

Главная Спорт
Иркутск
13:17 12 Марта 2020
чемпионат мира, хоккей с мячом, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Международная федерация хоккея с мячом (FIB) решила перенести чемпионат мира в группе А, который должен был стартовать в Иркутске в конце марта. Основанием для такого решения стало распространение коронавируса COVID-2019, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о переносе распространил сайт мирового первенства. Он сослался на пресс-службу FIB, а та, в свою очередь, на президента федерации Бориса Скрынника.

«Переговоры об этом с Международной федерацией по хоккею с мячом велись на протяжении последних десяти дней. Мы считаем, что решение правильное, поскольку нельзя подвергать опасности жителей Иркутской области и других регионов России, которые собирались приехать на чемпионат», - сообщил руководитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата Владимир Матиенко.

По его данным, скорее всего, мировое первенство состоится в середине октября. В новом же иркутском ледовом дворце «Байкал» 22 марта состоится тестовый матч.

Интересно, что еще 10 марта Борис Скрынник говорил о том, что руководство FIB не рассматривает вопрос о переносе или отмене предстоящего чемпионата мира. Ранее, как писали Sibnovosti.ru, от участия в первенстве отказалась сборная Казахстана.

Фото: сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года

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