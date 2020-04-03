Иркутский клуб по хоккею с мячом выбрал нового главного тренера

Новым главным тренером иркутской команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия», выступающей в Суперлиге, стал Евгений Хвалько. О подписании контракта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее Евгений Хвалько работал в красноярском клубе «Енисей» в качестве главного тренера молодежной команды и старшего тренера команды Суперлиги. О его увольнении Sibnovosti.ru писали в декабре 2018 года.

«За шесть лет работы в тренерском штабе ХК «Енисей» семь игроков прошли путь от дебютантов команды до игроков сборной России – чемпионов мира, а команда Суперлиги становилась трижды чемпионом России, обладателем Кубка мира и дважды обладателем Суперкубка России», - говорится о результатах работы тренера в красноярском клубе на сайте «Байкал-Энергии».

В этом году сезон российской Суперлиги по хоккею с мячом так и не был завершен. В регулярном первенстве «Байкал-Энергия» заняла шестое место, а затем выбыла в первом раунде плей-офф, уступив архангельскому «Воднику» (4:3, 1:4, 3:5). В декабре прошлого года стало известно об отставке главного тренера иркутской команды Андрея Рушкина.

Фото: сайт Федерации хоккея с мячом России