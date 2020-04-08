В составе иркутской «Байкал-Энергии» еще один красноярец

В иркутский клуб «Байкал-Энергия», выступающий в российской Суперлиге по хоккею с мячом, перешел полузащитник Вадим Чернов. Ранее он играл за красноярский «Енисей», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы «Байкал-Энергии», в чемпионате России 2019/2020 годов он сыграл во всех 30 матчах. Полузащитник забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. Всего за свою карьеру Вадим Чернов провел 205 матчей и забил 42 гола. Новый игрок иркутской команды дважды становился чемпионом мира в составе сборной России – в 2018 и 2019 годах.

Сайт Федерации хоккея с мячом России отметил, что за «Байкал-Энергию» уже выступает трое воспитанников «Енисея» - Вячеслав Вдовенко, Андрей и Михаил Прокопьевы. Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля новым главным тренером «Байкал-Энергии», был назначен Евгений Хвалько. Ранее он работал в красноярском клубе в качестве главного тренера молодежной команды.

Фото: Вячеслав Айкин/сайт Федерации хоккея с мячом России