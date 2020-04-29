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Иркутский клуб грозит шведом

Главная Спорт
Иркутск
19:37 29 Апреля 2020
спорт, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия», выступающий в российской Суперлиге, продолжает усиливать состав. Новые игроки приходят, как из отечественных, так и иностранных команд.

Нападающий Мартин Ландстрем прошлый сезон провел в шведском «Вестеросе». В 29 матчах первенства родной страны он набрал 47 очков.

«Ландстрем станет первым скандинавским легионером в истории иркутского хоккея с мячом. Клуб достиг договоренности с игроком, подписание контракта планируется после снятия действующих ограничений в связи с коронавирусом» - отметила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной Казахстана полузащитник Рауан Исалиев перешел из новосибирского «Сибсельмаша». Защитник Павел Плешивцев – воспитанник красноярского «Енисея».

По данным «Байкал-Энергии», как только действующие ограничения будут сняты, команда соберется в Иркутске. Активная фаза подготовки к новому сезону начнется 1 июля 2020 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля новым главным тренером «Байкал-Энергии», был назначен Евгений Хвалько. Ранее он работал в красноярском клубе «Енисей» в качестве главного тренера молодежной команды.

Фото: сайт клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

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