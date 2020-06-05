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Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом стартует 5 октября

Главная Спорт
Иркутск
09:37 5 Июня 2020
чемпионат мира, хоккей с мячом, федерации
Автор: Sibnovosti.ru
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Международная федерация хоккея с мячом определилась со сроками проведения чемпионата мира 2020 году. Турнир в группе А стартует в Иркутске 5 октября.

«Международная федерация хоккея с мячом приняла решение провести в этом году чемпионат мира среди восьми лучших команд мира в в Иркутске, Россия, 5-11 октября», - говорится в сообщении организации на ее сайте.

Как писали Sibnovosti.ru, чемпионат должен был начаться в конце марта, но из-за эпидемии COVID-19 соревнования перенесли. В Иркутск приедут сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, ФРГ и Эстонии.

По данным Федерации хоккея с мячом России в состав сборной Швеции могут попасть два игрока, выступающие за сибирские клубы. Это Адам Гильям из красноярского «Енисея» и Мартин Ландстрем из иркутской «Байкал-Энергии».  

Фото: сайт Международной федерации хоккея с мячом

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