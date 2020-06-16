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Иркутский «Зенит» планирует сборы в Краснодарском крае

Главная Спорт
Иркутск
12:06 16 Июня 2020
футбол, сборы, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Футболисты иркутского «Зенита» начнут полноценные тренировки на стадионе 22 июня. Днем ранее заканчивается действие режима самоизоляции в Иркутской области, введенного из-за коронавирусной инфекции.

По данным сайта клуба, в начале июля «Зенит» планирует выехать на сборы в город Крымск Краснодарского края. Полностью же программа подготовки к сезону будет сформирована после утверждения его календаря.

«На видеоконференции с участием клубов «Востока» нам были озвучены ориентировочные сроки старта сезона 2020-2021 – конец июля – начало августа. Но подчеркиваю, эта дата ориентировочная, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах», - говорил ранее в одном из интервью главный тренер «Зенита» Олег Яковлев.

Прошлый сезон иркутяне провели в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги, где заняли последнее место. Но в мая было объявлено о плане команды стать одним из лидеров зоны «Запад» (зона «Восток» расформировывается).

Фото: сайт футбольного клуба «Зенит»

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