Иркутские кинотеатры заполнят наполовину

В Иркутской области разрешили работать кинотеатрам. Они простаивали с 26 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

О снятии ограничения говорится в документе, подписанном врио губернатора Игорем Кобзевым. По данным официального портала региона, кинотеатры могут возобновить работу с соблюдением ряда условий.

«Заполнение залов не должно превышать 50%. Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора… Бесконтактными способами рекомендуется обеспечить оплату билетов, их контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса…», - отметили в пресс-службе правительства региона.

В Иркутской области один из самых высоких показателей числа случаев заражения COVID-19 в Сибирском федеральном округе. Вчера региональный оперативный штаб сообщил о 15 775 таких случаях с начала эпидемии.

Фото: официальный портал Иркутской области