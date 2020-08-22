Российское правительство выделит средства на борьбу с загрязнением в Усолье-Сибирском

В 2020 году правительство РФ направит на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в иркутском городе Усолье-Сибирском 434,8 млн руб. Об этом говорится в правительственном распоряжении.

Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, датирован 21 августа. Он опубликован на сайте совета министров. Согласно распоряжению, средства получит министерство природных ресурсов и экологии РФ на «приведение в безопасное состояние объектов, … подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции».

По данным российского правительства, планируется обезопасить пять аварийных емкостей и организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения.

Первое заседание единого штаба по решению вопросов, связанных с ситуацией на промплощадке «Усольехимпрома», прошло 11 августа. Тогда было объявлено о том, что «Росатом» рекультивирует цех ртутного электролиза до 1 сентября.

Фото: официальный сайт мэрии Усолья-Сибирского