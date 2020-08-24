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В иркутском Усть-Куте восстановят мост

Главная Экономика
Иркутск
14:14 24 Августа 2020
мост, строительство, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство моста в иркутском Усть-Куте начнется в этом году. Врио губернатора Игорь Кобзев заявил о предстоящем начале реализации проекта в ходе своей поездки в этот город.

Игорь Кобзев побывал в Усть-Куте в минувшие выходные. Мост через реку Куту был поврежден в 2013 году. Тогда вода разрушила две опоры и два пролета. В сообщении заксобрания Иркутской области указывается, что сейчас для проезда через Куту используется единственный металлический автодорожный мост с деревянным настилом, построенный около 40 лет назад.

По данным властей региона, проект на реконструкцию прошел экспертизу в декабре 2019 года.

«Заявка от Усть-Кутского муниципального образования на реконструкцию мостового перехода через реку Кута поступила в минстрой региона в июне этого года. Я поручил ведомству  подготовить необходимые документы на софинансирование работ по восстановлению моста из федерального бюджета. Сумма 150 млн руб. Средства позволят оперативно начать работы по реализации проекта уже в этом году. Соответствующую заявку в Федеральное дорожное агентство мы уже направили», - процитировал врио губернатора официальный портал области.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года стало известно о том, что предстоящее строительство завода полимеров в Усть-Куте «Иркутской нефтяной компанией» потребует возведения в городе нового жилого микрорайона.

Фото: официальный портал Иркутской области

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