Отходы «Усольехимпрома» не покинут Усолье-Сибирское

Отходы закрытого предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском будут рекультивированы на территории его промышленной площадки. Об этом заявил вчера и. о. вице-премьера Иркутской области Теймур Магомедов.

Он опроверг сведения о том, что эти отходы могут быть вывезены на полигон твердых коммунальных отходов в Ангарске.

«Отходы предприятия «Усольехимпром» - это промышленные отходы в основном 1,2,3-го классов опасности. Их обезвреживанием будет заниматься ФГУП «Федеральный экологический оператор» на территории промплощадки, применяя свои методы и разработки», - говорится в сообщении официального портала региона.

В прошлом году существовали планы вывоза отходов с промплощадки «Усольехимпрома». Предполагалось, что отходы первого и второго класса опасности примет «Кубаньцветмет» (Краснодарский край), третьего класса – полигон в Братске, четвертого и пятого – в Ангарске. Тогда глава Братска Сергей Серебренников заявил, что не допустит появления в городе ни одного грамма отходов «Усольехимпрома».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году правительство РФ направит на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском 434,8 млн руб. Планируется обезопасить пять аварийных емкостей и организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения.

Фото: официальный портал Иркутской области