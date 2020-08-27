В Тулуне за восемь месяцев построили детскую поликлинику

В иркутском Тулуне завершилось строительство детской поликлиники. Она рассчитана на 50 посещений в смену.

Тулун сильнее других иркутских муниципалитетов пострадал от мощного наводнения летом 2019 года. Строительство поликлиники в микрорайоне Железнодорожников за счет средств благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

От начала строительства до сдачи объекта прошло восемь месяцев. Детская поликлиника является подразделением ОГБУЗ «Тулунская городская больница». Она будет обслуживать 2,5 тыс. тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих населенных пунктах Тулунского района области.

По данным официального сайта мэрии Тулуна, поликлиника будет принимать детей с 6 сентября. В связи с нехваткой кадров городская администрация готова обеспечить приезжих специалистов жильем и выплатить им по 200 тыс. руб. «подъемных».

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна