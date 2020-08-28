Мусор из нацпарка в Бурятии могут вывезти в Иркутскую область

Твердые коммунальные отходы (ТКО) с крупнейшей свалки в Тункинском районе Республики Бурятия могут быть вывезены для утилизации в Иркутскую область. Свалка находится в местности Талая.

Перспективы решения проблемы с накопившемся мусором обсудили в ходе рабочей поездки в район ряда депутатов народного хурала Бурятии. По данным республиканского парламента, общая площадь полигона составляет 18 га, на которых скопилось более 100 тыс. куб. м ТКО.

«Мусор у нас нельзя сжигать, захоранивать и перерабатывать. Только вывозить. До ближайшего полигона в Улан-Удэ более 500 км. Сейчас мы совместно с минприроды прорабатываем вопрос об утилизации свалки, также в стадии проработки находится подписание соглашения с Иркутской областью, чтобы вывозить ТКО на их полигон», - рассказал депутат Николай Дашеев.

Как писали Sibnovosti.ru, Тункинский район с населением около 20 тыс. человек полностью расположен на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», что ограничивает здесь хозяйственную деятельность. В мае этого года заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова потребовала, чтобы несанкционированные свалки мусора здесь были ликвидированы в ближайшее время.

Как сообщила пресс-служба народного хурала со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов Бурятии Марину Капустину, весной 2021 года будет подготовлена бюджетная заявка на рекультивацию свалки.

Фото: официальный портал Республики Бурятия