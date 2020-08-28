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В Иркутской области избавились от опасного участка на трассе «Байкал»

Главная Экономика
Иркутск
17:24 28 Августа 2020
строительство, дорога, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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На федеральной автомобильной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области завершено строительство объезда. Он позволит водителям избежать опасного участка с серпантином и поворотами на 180 градусов,

Реконструкция участка протяженностью 9,7 км началась в феврале 2018 года. Общая стоимость проекта, профинансированного из федерального бюджета, составила около 2,5 млрд руб.

«В нескольких местах были проведены буровзрывные работы, извлечено 1,7 млн т скального грунта. Для того, чтобы исключить ненормативные спуски и подъемы, специалисты соорудили насыпь высотой 25 м, в некоторых местах выемки грунта составили 40 м», - говорится о проведенных за два с лишним года работах на официальном портале Иркутской области.

По данным властей региона, интенсивность движения на новом участке превысит 14 тыс. автомобилей в сутки. Здесь можно будет развивать скорость до 120 км/ч.

На трассе «Байкал» на территории Шелеховского района ранее неоднократно происходили крупные ДТП. Например, в декабре прошлого года большегрузный автомобиль Volvo смял машину скорой помощи. Тогда погибли два человека. Жертвами аварии с участием маршрутки в апреле 2018-го стали три человека.

Фото: официальный портал Иркутской области

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