Микрорайон в Улан-Удэ подключат к централизованному теплоснабжению

Улан-Удэ получит 300 млн руб. на модернизацию системы теплоснабжения. Средства выделит госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

О предстоящем выделении средств сообщил информационный сайт Улан-Удэ. По его данным, такое решение фонд принял 28 августа. Средства пойдут на подключение микрорайона Стеклозавод к централизованному теплоснабжению.

По данным муниципальных властей, соответствующую документацию подготовили правительство Республики Бурятия, мэрия Улан-Удэ и ПАО ТГК-14. Предполагается, что подключение объектов Стеклозавода позволит смягчить остроту проблемы с состоянием воздуха в республиканской столице.

28 августа Фонд содействия реформированию ЖКХ, как указывается на его сайте, решил перечислить 287,75 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья в восьми российских регионах. В их числе два сибирских – Алтайский край и Омская область.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ