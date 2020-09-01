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Иркутская область получит участок для создания Суворовского военного училища

Главная Экономика
Иркутск
10:27 1 Сентября 2020
территория, дети, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутск передаст властям региона крупный земельный участок на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Этот участок предполагается задействовать для создания Суворовского военного училища.

Решение о передаче участка приняла городская дума. По данным официального портала Иркутской области, на нем расположено здание учебного корпуса площадью 6,8 тыс. кв. м и склад в 611 кв. м. Реконструкция находящихся здесь коммуникаций пройдет за счет областного бюджета.

Согласно плану создания Суворовского военного училища, первых учеников оно примет уже 1 сентября 2021 года. Учебное заведение будет рассчитано на 560 детей. Ранее власти региона сообщали о том, что реконструкция помещений для него обойдется примерно в 1 млрд руб.

В конце сентября этого года предполагается представить на обсуждение комплексный план освоения остальной площадки бывшего ИВВАИУ.

Фото: официальный портал Иркутской области

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