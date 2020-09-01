Иркутская область получит участок для создания Суворовского военного училища

Иркутск передаст властям региона крупный земельный участок на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Этот участок предполагается задействовать для создания Суворовского военного училища.

Решение о передаче участка приняла городская дума. По данным официального портала Иркутской области, на нем расположено здание учебного корпуса площадью 6,8 тыс. кв. м и склад в 611 кв. м. Реконструкция находящихся здесь коммуникаций пройдет за счет областного бюджета.

Согласно плану создания Суворовского военного училища, первых учеников оно примет уже 1 сентября 2021 года. Учебное заведение будет рассчитано на 560 детей. Ранее власти региона сообщали о том, что реконструкция помещений для него обойдется примерно в 1 млрд руб.

В конце сентября этого года предполагается представить на обсуждение комплексный план освоения остальной площадки бывшего ИВВАИУ.

Фото: официальный портал Иркутской области