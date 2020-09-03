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Проекты сибирских городов вошли в число победителей конкурса Минстроя РФ

Главная Экономика
Иркутск
16:35 3 Сентября 2020
конкурс, благоустройство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В число 160 победителей вошли 13 проектов из Сибирского федерального округа. Больше всего – из Иркутской области.

Конкурс традиционно проходит в нескольких номинациях. В категории «Исторические поселения» сибирских населенных пунктов не оказалось.

В номинации «Малые города с населением от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» успех сопутствовал проекту «Канск купеческий» из Красноярского края, который предполагает благоустройство площади им. Коростелева. Кроме того, в числе победителей хакасский Саяногорск («Культурное пространство трех площадей») и Усолье-Сибирское в Иркутской области («Вся соль Сибири. Озеро Молодежное, связывающее поколения»).

В номинации «Малые города с населением от 25 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно» жюри конкурса отметило проект иркутского Нижнеудинска, касающийся благоустройства парка городского Дворца культуры и набережной реки Застрянки. Победителями стали и два города Новосибирской области – Карасук (природный комплекс «Савка») и Куйбышев (благоустройство центральной площади). В числе победителей также проект омского города Калачинска «Калач на Оми», «Развитие тайшетского городского парка» в иркутском Тайшете и «Парк вокзальный» в городе Мыски Кемеровской области.

Наконец, в категории для самых маленьких населенных пунктов (с населением до 20 тыс. человек) победу празднуют иркутские Киренск и Байкальск, а также красноярские города Кодинск и Бородино.  

Как сообщали Sibnovosti.ru, статус победителя означает получение федерального гранта на финансирование заявленного проекта.  

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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