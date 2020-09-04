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Sibnovosti.ru
Иркутск
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Для Байкальска напишут план развития

Главная Экономика
Иркутск
12:57 4 Сентября 2020
город, план, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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У города Байкальска появится план развития. Его разработают ВЭБ.РФ, правительство Иркутской области, мэрия Байкальска и Фонд развития моногородов.

О работе над составлением плана сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ. В план будет включена и территория «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК), закрытого в 2013 году.

«Его (плана – Sibnovosti.ru) создание … позволит создать условия для повышения качества жизни людей, определить ключевые проекты, которые станут драйверами роста городской экономики и социальной сферы», - говорится в сообщении ВЭБ.РФ

На разработку мастер-плана отведено полгода, Проектным офисом выступит компания «СТС-Инвест», являющаяся «дочкой» ВЭБ.РФ.

Население Байкальска, расположенного на берегу озера, составляет 12,5 тыс. человек. БЦБК являлся для него градообразующим предприятием. Как писали Sibnovosti.ru, в этом году Байкальск стал одним из победителей конкурса министерства строительства и ЖКХ России проектов создания комфортной городской среды.

Фото: официальный сайт Байкальска

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