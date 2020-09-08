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Владимир Путин оценил восстановительные работы в Иркутской области

Главная Экономика
Иркутск
20:13 8 Сентября 2020
путин, наводнение, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин провел сегодня совещание, посвященное ликвидации последствий иркутского наводнения 2019 года. Оно состоялось в режиме видеоконференции.

В ходе совещания глава государства заявил о том, что восстановительные работы должны завершиться в полном объеме, несмотря на первоначальное отставание от графика.

«Средства из федерального бюджета, а всего это более 27 млрд руб., выделены своевременно. Вместе с тем первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область», - отметил Владимир Путин.

Как сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 7,8 тыс. помещений в регионе признано непригодными для проживания. На обеспечение жильем выделено около 17 млрд руб. из федерального бюджета и более 4 млрд руб. из областного.

«Вместе с тем 222 семьи не реализовали свое право на поддержку. Сегодня эти семьи дожидаются окончания строительства домов или приобретения жилья уже на вторичном рынке. Эту работу мы планируем завершить до конца года», - сказал руководитель региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулуне были сданы в эксплуатацию первые три двухэтажных дома, построенные после наводнения 2019 года. В конце августа здесь завершилось строительство детской поликлиники, а 1 сентября открылась новая школа.

Фото: сайт президента России

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