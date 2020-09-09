В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

В Улан-Удэ идет подготовка к повышению цен на проезд в общественном транспорте. Проект соответствующего решения разработали в муниципальном комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству и вынесли на обсуждение в горсовет.

Проект рассмотрели на заседании профильного комитета улан-удэнского парламента – по городскому хозяйству, транспорту и связи. По данным информационного сайта столицы Республики Бурятия, тариф на проезд в автобусе предложено повысить до 24 руб., в трамвае - до 18 руб. Проезд по маршрутам в экспрессном и полуэкспрессном режимах (автобусы №134 и №135) - до 28 руб. Как пояснил председатель транспортного комитета мэрии Юрий Ткачев, тарифы рассчитаны с учетом роста цен на материально-энергетические ресурсы и индексации зарплаты. У предложения нашлись, как сторонники, так и противники.

«С 20 до 24 руб., с 15 до 18, а тут (для автобусов №134 и №135 – Sibnovosti.ru) с 22 до 28, на шесть рублей. Не вижу логики. Мы обсуждали с коллегами, к ним обращались жители, еще когда предварительная информация выходила, они были обеспокоены. Повышение аж на 30%. Уже сомнения большие. Такого повышения однозначно не должно быть!», - заявил, например, спикер горсовета Чимит Бальжинемаев.

В итоге было принято решение продолжить обсуждение вопроса на совместное заседание комитетов горсовета.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле на заседании комиссии народного хурала Бурятии по социально-экономическому развитию Улан-Удэ было объявлено о том, что автобусный парк города в этом году сократился почти на 20%. Отток частных перевозчиков увеличился в марте-апреле из-за трехкратного уменьшения пассажиропотока.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ